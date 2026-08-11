Bergsteiger aus Deutschland in Osttirol tödlich abgestürzt

Ein 74-jähriger Deutscher ist offenbar bereits am Montag bei einer Bergtour im Bereich des Türmljoch in Prägraten in Osttirol tödlich verunglückt. Der Mann dürfte bisherigen Informationen zufolge beim Abstieg vom Türmljoch den markierten Steig verlassen haben, berichtete die Polizei. Er soll daraufhin in immer steiler werdendes Gelände abgestiegen und anschließend über nahezu senkrechte Wände in die Tiefe gestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Der Deutsche war nach einer intensiven Suchaktion Dienstagfrüh gefunden worden. Der 74-Jährige aus dem Landkreis Olpe war Montagabend gegen 20.50 Uhr von seinem Unterkunftgeber als vermisst gemeldet worden. Er sei gegen 8.30 Uhr allein zu einer Bergtour über das Maurertal zur Essener-Rostocker-Hütte aufgebrochen und habe anschließend über den Venediger-Höhenweg ins Dorfertal zur Johannishütte absteigen wollen.

Letztlich wurde eine Suche nach dem Mann eingeleitet. Mit dem Polizeihubschrauber „Libelle FLIR“ aus Salzburg und einer Polizeidrohne wurden Suchflüge durchgeführt, hieß es. Gegen 21.30 Uhr begannen mehrere Suchmannschaften der Bergrettung Prägraten mit fünf Bergrettungshunden sowie ein Alpinpolizist über verschiedene Zustiege zu Fuß den Aufstieg in Richtung „Türmljoch“.