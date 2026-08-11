Achensee: Bub (12) stolpert bei Wandern und stürzt 15 Meter ab

Ein Zwölfjähriger aus Frankreich ist Montagnachmittag bei einer Wanderung mit seinen Eltern am Tiroler Achensee im Zuge der Überquerung eines Wassergrabens gestolpert und daraufhin zehn bis 15 Meter über felsiges Gelände in Richtung See abgestürzt.

Dort kam er verletzt auf einem Felsvorsprung zu liegen, berichtete die Polizei. Der Bub wurde mit einem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.