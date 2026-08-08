„Lautes Grollen“: Erdbeben der Stärke 3,5 im Raum Hall in Tirol

Ein Erdbeben der Stärke 3,5 hat sich Samstagfrüh gegen 6.42 Uhr im Raum Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ereignet. Das Beben wurde im Raum Hall sowie im Großraum Innsbruck und den umliegenden Gemeinden von vielen Personen deutlich bis stark verspürt, teilte der österreichische Erdbebendienst Geosphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie mit. Gläser hätten geklirrt, Fenster und Möbel wahrnehmbar gerüttelt.

„Lautes Grollen“

In einzelnen Fällen bewegten sich auch kleinere Gegenstände, hieß es. Viele Menschen erwachten aus dem Schlaf. Die Erschütterung sei laut Berichten häufig von einem „lauten Grollen“ begleitet gewesen. Vereinzelt seien geringfügige Schäden an Gebäuden, wie feine Haarrisse im Verputz gemeldet worden.

Größere Schäden seien bei dieser Magnitude - es handelte sich um ein leichtes Erdbeben - nicht zu erwarten. Meldungen können über ein Online-Formular eingereicht werden.