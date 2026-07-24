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Semmering: Erdbeben der Stärke 4,5 gemessen
Vereinzelt sind leichte Schäden möglich.
In der Nacht auf Freitag hat sich im Grenzgebiet von Niederösterreich und der Steiermark beim Semmering ein Erdbeben der Stärke 4,5 ereignet. Es trat um 1:59 Uhr acht Kilometer südwestlich von Gloggnitz bzw. 15 Kilometer östlich von Mürzzuschlag auf, informierte Geosphere Austria.
Laut dem Erdbebendienst kann es bei dieser Magnitude im Epizentralbereich vereinzelt zu leichten Schäden kommen. Die Herdtiefe betrug vier Kilometer.
Laut Geosphere Austria langten viele Bebenmeldungen von der Bevölkerung im Osten von Niederösterreich und der Steiermark ein. Vereinzelt seien die Erschütterungen auch in Wien schwach wahrgenommen worden.
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