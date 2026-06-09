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Vorarlberg

Bär in Österreich von Wildtierkamera aufgezeichnet

Das vermutlich jüngere, männliche Tier wurde in der Nacht auf Dienstag im Bezirk Bludenz in Vorarlberg von einer Kamera aufgenommen.
09.06.2026, 10:22

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Ein Grizzlybär steht auf einer Wiese und schaut nach rechts.

In Vorarlberg geht ein Braunbär um. Das vermutlich jüngere, männliche Tier wurde in der Nacht auf Dienstag in Brand (Bez. Bludenz) von einer Wildtierkamera aufgezeichnet. 

Es handelt sich um den ersten heuer in Vorarlberg nachgewiesenen Bären, Verhaltensauffälligkeiten wurden bisher keine festgestellt. "Es besteht derzeit kein Anlass zur Beunruhigung. Wichtig ist, die Verhaltensempfehlungen zu beachten und Sichtungen umgehend zu melden", so Landesrat Christian Gantner (ÖVP).

Spuren im Schnee: Bär taucht in Tiroler Gemeinde auf

Bevölkerung zur Achtsamkeit aufgerufen

Woher das Tier stammt und über welche Route es ins Brandnertal gelangt ist, war vorerst unbekannt. Die Bevölkerung im betroffenen Gebiet wurde zur Aufmerksamkeit aufgerufen. Markierte Wege sollten nicht verlassen, Hunde an der Leine geführt werden.

Warum es bald mehr Bären in Österreich geben wird

Nacht- bzw. Dämmerungsspaziergänge im Wald galt es ebenso zu vermeiden wie das Zurücklassen von Lebensmitteln oder Abfällen im Wald, der Nähe von Hütten oder am Waldrand. Nutztiere sollten über Nacht möglichst im Stall bleiben, für Bienenstöcke empfahl das Land eine Absicherung mit Elektrozaun.

Vorarlberg
Agenturen, sta  | 

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