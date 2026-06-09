Bär in Österreich von Wildtierkamera aufgezeichnet

In Vorarlberg geht ein Braunbär um. Das vermutlich jüngere, männliche Tier wurde in der Nacht auf Dienstag in Brand (Bez. Bludenz) von einer Wildtierkamera aufgezeichnet.

Es handelt sich um den ersten heuer in Vorarlberg nachgewiesenen Bären, Verhaltensauffälligkeiten wurden bisher keine festgestellt. "Es besteht derzeit kein Anlass zur Beunruhigung. Wichtig ist, die Verhaltensempfehlungen zu beachten und Sichtungen umgehend zu melden", so Landesrat Christian Gantner (ÖVP).

Bevölkerung zur Achtsamkeit aufgerufen Woher das Tier stammt und über welche Route es ins Brandnertal gelangt ist, war vorerst unbekannt. Die Bevölkerung im betroffenen Gebiet wurde zur Aufmerksamkeit aufgerufen. Markierte Wege sollten nicht verlassen, Hunde an der Leine geführt werden.