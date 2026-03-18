Tirol

Spuren im Schnee: Bär taucht in Tiroler Gemeinde auf

Bär im Tiroler Oberland durch Wildkamera und Spuren im Schnee nachgewiesen. Keine Hinweise auf Annäherung an Menschen oder Siedlungsraum.
18.03.2026, 17:41

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Ein Braunbär läuft durch verschneiten Wald, sein Fell ist teilweise mit Schnee bedeckt.

Ein Bär ist in den vergangenen Tagen im Tiroler Oberland nachgewiesen worden. Im Gemeindegebiet von Pfunds (Bezirk Landeck) wurde das Tier von einer Wildkamera aufgenommen, zudem wurden Spuren im Schnee entdeckt, teilte das Land Tirol am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Bär von Wildtierkamera in Tirol aufgenommen

Es wurde betont, dass es bisher keine Hinweise gebe, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähere.

Abdruck einer Bärentatze im Schnee

Der Bär hinterließ Spuren

Bereits im Vorjahr sei im Oberland mindestens ein Bär nachgewiesen worden. Ob es sich nun um dasselbe Tier handle, war unklar.

"Auch in den vergangenen Jahren konnte die Präsenz von Bären in Tirol bereits Anfang bis Mitte März nachgewiesen werden", hieß es außerdem. Daher sei der Zeitpunkt des nunmehrigen Bären-Nachweises auch nicht "ungewöhnlich". Etwaige Sichtungen sollten jedenfalls gemeldet werden.

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Agenturen, eh  | 

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