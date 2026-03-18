Spuren im Schnee: Bär taucht in Tiroler Gemeinde auf

Ein Bär ist in den vergangenen Tagen im Tiroler Oberland nachgewiesen worden. Im Gemeindegebiet von Pfunds (Bezirk Landeck) wurde das Tier von einer Wildkamera aufgenommen, zudem wurden Spuren im Schnee entdeckt, teilte das Land Tirol am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Es wurde betont, dass es bisher keine Hinweise gebe, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähere.

Bereits im Vorjahr sei im Oberland mindestens ein Bär nachgewiesen worden. Ob es sich nun um dasselbe Tier handle, war unklar.

"Auch in den vergangenen Jahren konnte die Präsenz von Bären in Tirol bereits Anfang bis Mitte März nachgewiesen werden", hieß es außerdem. Daher sei der Zeitpunkt des nunmehrigen Bären-Nachweises auch nicht "ungewöhnlich". Etwaige Sichtungen sollten jedenfalls gemeldet werden.