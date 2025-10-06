Bär von Wildtierkamera in Tirol aufgenommen

Im Tiroler Oberland geht ein Bär um: Eine Wildtierkamera fotografierte in Pfunds (Bezirk Landeck) ein Exemplar. Bereits Mitte September war im nur wenige Kilometer entfernten Nauders ein Bär infolge eines Schafsrisses nachgewiesen worden.

"Ob es sich um das gleiche Individuum handelt, kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht geklärt werden", teilte das Land Tirol am Montag in einer Aussendung mit. Es wurde betont, dass für die Bevölkerung keine erhöhte Gefahr herrsche.

"Scheues Verhalten"

Es gebe derzeit keinen Hinweis darauf, "dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert oder beginnt, die Scheu vor dem Menschen zu verlieren", hieß es. Jene Bären, die in den vergangenen Jahren im Bundesland festgestellt worden waren, zeigten allesamt "scheues Verhalten".