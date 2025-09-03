Tirol

Spektakuläre Sichtung: Braunbär auf Tiroler Wanderweg fotografiert

Symbolbild: Braunbär in der Wildnis
Im Bezirk Landeck lief ein junger Braunbär auf einer Forststraße - ein Autofahrer schoss ein Foto.
03.09.25, 16:33
Rund zehnmal wurde laut der Tiroler Landesregierung heuer schon ein Bär im Bezirk Landeck nachgewiesen. Der Fotobeweis fehlte noch - bis heute.

Wie die Kronen Zeitung am Mittwoch online berichtet, war ein Tiroler tagsüber mit seinem Auto auf einer Forststraße in Fendels im Oberen Gericht (Bezirk Landeck) unterwegs, als vor ihm ein junger Braunbär auftauchte. Der Mann zückte sein Handy und ihm gelang ein Schnappschuss, bevor das Tier wieder im Wald verschwand.

Der Bär steht im Verdacht, für den Tod zweier Esel und eines Ponys verantwortlich zu sein. Die Risse wurden mittlerweile zum Teil anhand genetischer Analysen bestätigt.

Das Land Tirol hat daraufhin im August eine Verordnung zur Vergrämung und Besenderung des "Problembären" erlassen. Als Methoden zur Vergrämen können etwa Lichtreize in Verbindung mit akustischen Signalen, Gummigeschosse oder Knallkörper zum Einsatz kommen.

Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) betonte: "Für die Bevölkerung besteht aus aktueller Sicht auch weiterhin keine erhöhte Gefahr durch Bären."

