Bär dürfte zwei Esel in Tirol gerissen haben

Ein Bär dürfte im Tiroler Oberland zwei Esel gerissen haben. Die toten Tiere wurden vergangenen Samstag im Gemeindegebiet von Pfunds (Bezirk Landeck) aufgefunden, teilte das Land am Dienstag mit. Nach der Begutachtung durch den Amtstierarzt bestand der Verdacht auf einen Bären als Verursacher, hieß es. Für eine genetische Untersuchung wurden Proben entnommen und an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in Wien geschickt.