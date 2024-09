70 Personen wurden bei Brand in Dornbirn evakuiert

In Dornbirn mussten am Freitagabend laut Polizei 70 Personen aus einem Hochhaus am Bahnhof evakuiert werden, nachdem es dort zu einer Rauchentwicklung gekommen war.

Die Ursache der Rauchentwicklung war vorerst unklar. Die Feuerwehr brach schließlich im ersten Stock eine Wohnung auf, deren Besitzer nicht anwesend war. Dort befand sich der Brandherd. Nach ersten Erhebungen wird ein technischer Defekt an einer Steckdose als Brandursache vermutet.

Blitz schlug ins Dach ein

In Lustenau (Bez. Dornbirn) konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr größerer Schaden an einem Wohnhaus verhindert werden, nachdem dort am Nachmittag der Blitz ins Dach eingeschlagen hatte. Der Brand sei kaum sichtbar gewesen, so die Einsatzkräfte, da sich das Feuer offenbar zwischen Dachgebälk und Ziegeln ausgebreitet hatte. Laut ORF Vorarlberg hatte ein Nachbar entdeckt, dass leichter Rauch aus dem Dach aufgestiegen war.