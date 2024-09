Die Schlechtwetterfront mit exorbitanten Regenfällen in weiten Teilen Österreichs hat im Gebirge zu einem plötzlichen Wintereinbruch mit starken Schneefällen geführt.

Auf der Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen in Tirol sitzen 14 Personen fest. Der offizielle Weg zu der auf 2.072 Meter gelegenen Hütte sei gesperrt, berichtete Nikolaus Eitelberger am Freitagabend der APA. Der 25-Jährige hatte seit Mitte Juli auf der Hütte gearbeitet.