13-Jähriger raubte in Lustenau Frau aus und verletzte sie mit Messer

Ein 13-jähriger Bursche soll am Donnerstag in Lustenau eine 60-jährige Frau unter Vorhalt eines Messers überfallen haben. Die Frau erlitt dabei eine Schnittwunde im Gesicht, die im Spital ambulant versorgt wurde. Der 13-Jährige wurde bei einer Großfahndung rasch identifiziert, die Polizei traf ihn später an seiner Wohnadresse an. Die Raubbeute und das Tatmesser - ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge - wurden bei ihm sichergestellt, so die Exekutive.