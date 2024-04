12-Jähriger zündelte in Vorarlberger Kirche

Ein 12-Jähriger hat Samstagvormittag in der Liebfrauenkirche im Vorarlberger Feldkirch gemeinsam mit einem weiteren, noch unbekannten Täter im Altarraum offenbar gezündelt. Laut Polizei zündeten sie unter anderem das Tuch beim Altartisch an mehreren Stellen an. Das Feuer griff schließlich auf den Teppichboden und die Unterkonstruktion des Tisches über. Zuvor sollen sie Spendenboxen nach Bargeld durchsucht haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.