Von Los Angeles ins Weinviertel

Neben dem modernen Weinviertler Ambiente am Weingut Zuschmann-Schöfmann erlebt man nur wenige Kilometer weiter, im Museumsdorf in Niedersulz, die Historie. Das Eintauchen in das vorvorige Jahrhundert beschränkt sich nicht nur auf das Spazieren durch die alten Ensembles und Ausstellungen. An Schwerpunkt-Tagen wird altes Brauchtum zu neuem Leben erweckt. Am 13. September steigt das Naturgartenfest. Tags darauf findet der traditionelle Dirndlgwandsonntag statt.

Etwas weiter nördlich, in Poysdorf, steht wiederum die Geschichte des Weins im Zentrum. Die Zeitreise im Vino Versum reicht von der einstigen Kelterei der Sumerer vor rund 5000 Jahren bis zum modernen Weinbau. Bei Kellergassen- und Weingut-Führungen taucht man dann in die Praxis ein.

Eng verbunden mit dem Weinviertel ist auch die Verarbeitung von Getreide zu Brot. Im MAMUZ Museum in Asparn/ Zaya werden dazu regelmäßig Workshops angeboten.