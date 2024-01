Wohnungsbrand in Innsbruck: 80-Jährige tot aufgefunden

Eine 80-jährige Frau ist nach dem Brand in einer Wohnung in Innsbruck tot aufgefunden worden. Das Feuer war am Sonntag gegen 17:45 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in der Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Radetzkystraße ausgebrochen, teilte die Polizei Tirol am Montag mit.

Die Feuerwehrleute fanden den leblosen Körper der Bewohnerin. Reanimationsmaßnahmen durch den alarmierten Notarzt blieben erfolglos.

