Tirol: Niederländer war nach Rauferei stundenlang verschwunden

Nach einer Rauferei mit einem Security-Mitarbeiter in einer Bar in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) war in der Nacht zum Sonntag ein junger Mann aus den Niederlanden für einige Stunden spurlos verschwunden. Er wurde im Rahmen einer Suchaktion gefunden und unverletzt zurück zu seiner Familie gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Tirol mit.

Die Mutter, die die Polizei verständigt hatte, hatte einen Unfall befürchtet.