Wie Osttirol seine Wälder mit Drohnenflügen retten will

In Osttirol werden im Rahmen eines Pilotprojekts schwer zugängliche Waldabschnitte mithilfe von Drohnen wiederaufgeforstet. Zum Einsatz kommt dabei ein spezielles Saatgut, das über eine besondere Beschaffenheit verfügt, teilte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Wälder Osttirols waren in den vergangenen Jahren durch Wetterextreme und heftigen Borkenkäferbefall stark in Mitleidenschaft gezogen worden.