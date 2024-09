Wandererin stürzte in Tirol auf Stein und wurde bewusstlos

Eine 52-jährige Österreicherin ist Samstagnachmittag bei einer Wandertour in Eben am Achensee in Tirol (Bezirk Schwaz) am Kopf verletzt worden. Die Frau war auf einem markierten Weg von der Gaisalm in Richtung Pertisau unterwegs gewesen, als sie im Bereich der großen Schotterrinne stolperte, stürzte und mit dem Kopf auf einem Stein aufschlug. Die 52-Jährige war daraufhin kurz bewusstlos.