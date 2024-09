Fenstersturz: 20-Jährige fiel in Tirol 15 Meter in die Tiefe

Eine 20-Jährige ist in der Nacht auf Samstag in den Stadtgalerien in Schwaz in Tirol von einem Fenstervorsprung zehn bis 15 Meter in die Tiefe gestürzt und vermutlich am Grünstreifen neben der vorbeiführenden Hauptstraße gelandet. Die junge Frau hatte zuvor mit ein oder zwei weiteren Personen versucht, im Außenbereich im zweiten Stock in den VIP-Bereich einer Musikveranstaltung zu gelangen. Die Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.