Bauernhof in Tirol nach Vollbrand großteils zerstört

Ein Bauernhof in Pfaffenhofen im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ist in der Nacht auf Samstag in Vollbrand geraten und großteils zerstört worden. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache von einer Garage ausgegangen. Verletzt wurde niemand. Sechs im Bauernhaus befindliche Personen konnten sich in Sicherheit bringen, sagte Feuerwehrkommandant Alfred Unterwurzacher zur APA. Zudem gelang es diesen auch, das Vieh aus dem Stall zu holen und ins Freie zu retten.