Zwei Motorräder fuhren bei Salzburg auf verunglückte Bikerin auf

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Motorrädern am Gaisberg bei Salzburg ist am frühen Freitagabend eine 24-jährige Bikerin tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam sie in einer unübersichtlichen Kurve zu Sturz. Zwei nachkommende Lenker konnten nicht mehr ausweichen und prallten auf die verunglückte Frau. Diese erlag noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen.