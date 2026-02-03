Die Woche hat am Montag im Westen Österreichs unter einem strahlend blauen Himmel begonnen. Nachdem es zuletzt wieder einmal geschneit hat, haben zumindest die Berge wieder einen winterlichen Anstrich. Beste Bedingungen also für jene, die aktuell etwa wegen der Semesterferien in Wien und Niederösterreich in den Skiurlaub gefahren sind.

Doch das Postkartenwetter ist trügerisch. Denn auf den zweiten Blick offenbart sich in viele Regionen aperes und mitunter felsdurchsetztes Gelände neben den Pisten, das oft selbst in höheren Lagen nur dürftig mit Schnee bedeckt ist. Der Dezember wie der Jänner waren äußerst niederschlagsarm. Daraus ergibt sich ein gefährlicher Mix. Ein typisches Muster Die Pisten selbst sind hart. Und wer über sie hinaus gerät, schlägt oft noch viel schlimmer ein, weil der Schnee als Dämpfer fehlt. „Wir merken sofort, wenn die Bedingungen so schlecht sind. Die Verletzungen sind dann viel schwerer“, sagt Rohit Arora, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © MUI/Florian Lechner Rohit Arora leitet die Innsbrucker Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie

Ein – wieder einmal – schneearmer Winter wie in dieser Saison bedeute: „Mehr Schädel-Hirn-Traumata, mehr Wirbelsäulenverletzungen und ganz schwere Rodelunfälle“, weist der Unfallchirurg auf eine andere Wintersportart hin, die unter diesen Voraussetzungen brandgefährlich sein kann. „Rodeln ist viel riskanter als Skifahren. Aber immer noch tragen dabei sehr wenige Leute Helm.“ Was zuletzt zudem auffalle: Rodler gingen zunehmend nicht nur mit Spikes an den Schuhen hinauf: „Sie fahren auch damit runter. Wenn die sich verkanten, gibt es ganz seltene Sprunggelenksverletzungen. Das haben wir davor nie gesehen “, berichtet der Experte. Ferienkalender im Auge Der hat jedes Jahr mit seinem Team einen genauen Blick auf den Ferienkalender – und nicht nur auf den von Österreich, wo jetzt nach und nach alle Bundesländer in die Semesterferien gehen. Im Februar stehen auch in mehreren deutschen Bundesländern und den Niederlanden Ferien an.

Die Unfallchirurgen an der Innsbrucker Klinik sind auf Hochbetrieb eingestellt. „Wir wissen, dass wir mehr zu tun haben werden. Deshalb haben wir jedes Wochenende Zusatzdienste und halten OP-Kapazitäten vor.“ Dabei geht es nicht zuletzt darum, die Absage von geplanten Operationen wegen Akutverletzten zu vermeiden. Bis zu 160 Patienten pro Tag Bereits der Dezember sei „extrem“ gewesen, sagt Arora. „Wir hatten Wochenenden mit 160 Patienten pro Tag. Normal sind es etwa 100.“ Bei jedem dritten Fall handelt es sich um verletzte Wintersportler. Unfallgruppe Nummer eins sind naturgemäß die Skifahrer, die sich nun wieder in Massen auf den Pisten treffen. Und dennoch sind es nicht die Kollisionen, die das größte Problem darstellen.