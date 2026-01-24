Tirol

Schwerer Skiunfall in Tirol: Österreicher nach Kollision im Krankenhaus

Ski
Auf der blauen Piste am Rangger Köpfl kollidierte ein polnischer Skifahrer mit einem Österreicher, der schwer verletzt wurde.
24.01.26, 18:22

Bei einem Zusammenstoß zweier Skifahrer im Tiroler Skigebiet Rangger Köpfl wurde am Samstagvormittag ein 59-jähriger Österreicher schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der blauen Piste 5 im Gemeindegebiet von Oberperfuss, als ein 45-jähriger polnischer Skifahrer während eines Rechtsschwunges mit dem Österreicher kollidierte.

Verletzungen der Halswirbelsäule

Durch den heftigen Zusammenprall kamen beide Wintersportler zu Sturz. Die Pistenrettung leistete umgehend Erste Hilfe vor Ort. Der 59-jährige Österreicher erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule und musste mit dem Notarzthubschrauber C1 ins Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen werden.

Der 45-jährige polnische Staatsangehörige begab sich nach dem Unfall selbstständig zur medizinischen Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol.

