Skiunfall in Zillertal Arena: Spanier (48) prallt gegen Hausmauer

Ein 48-jähriger Spanier hat sich am Montagnachmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet Zillertal Arena verletzt. Der Mann war auf der schwarzen Piste Nr. 10 in Rohrberg unterwegs, als er die Kontrolle über seine Skier verlor. In der Folge stürzte er über den Pistenrand hinaus und prallte gegen die Steinmauer eines Hauses.