Skiunfall in Zillertal Arena: Spanier (48) prallt gegen Hausmauer
Auf einer schwarzen Piste verlor der Skifahrer die Kontrolle über seine Skier. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Ein 48-jähriger Spanier hat sich am Montagnachmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet Zillertal Arena verletzt. Der Mann war auf der schwarzen Piste Nr. 10 in Rohrberg unterwegs, als er die Kontrolle über seine Skier verlor. In der Folge stürzte er über den Pistenrand hinaus und prallte gegen die Steinmauer eines Hauses.
Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus
Begleiter des verunglückten Skifahrers leisteten unmittelbar nach dem Unfall Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Aufgrund der Verletzungen wurde der 48-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen.
