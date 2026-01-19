Tirol

Skiunfall in Zillertal Arena: Spanier (48) prallt gegen Hausmauer

In Notarzthubschraubern steigt bei Sauerstoffanwendung die Konzentration leicht auf brand- bis explosionsgefährliche Höhen.
Auf einer schwarzen Piste verlor der Skifahrer die Kontrolle über seine Skier. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
19.01.26, 21:14

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 48-jähriger Spanier hat sich am Montagnachmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet Zillertal Arena verletzt. Der Mann war auf der schwarzen Piste Nr. 10 in Rohrberg unterwegs, als er die Kontrolle über seine Skier verlor. In der Folge stürzte er über den Pistenrand hinaus und prallte gegen die Steinmauer eines Hauses.

58-jähriger Skifahrer in Tirol lag tot neben Piste

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Begleiter des verunglückten Skifahrers leisteten unmittelbar nach dem Unfall Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Aufgrund der Verletzungen wurde der 48-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen. 

Mehr zum Thema

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare