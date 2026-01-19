58-jähriger Skifahrer in Tirol lag tot neben Piste

Ein 58-jähriger Skifahrer ist am späten Sonntagnachmittag im Skigebiet Zillertal Arena in Rohrberg (Bezirk Schwaz) bei einem Skiunfall tödlich verunglückt. Der Däne wurde gegen 17 Uhr reglos neben der Piste in einem steilen Waldstück entdeckt, berichtete die Polizei.

Die Pistenrettung versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Der Notarzt konnte schließlich nur mehr den Tod des Skifahrers feststellen.

Zeugenaufruf

Der Unfallhergang war bisher unklar. Die Exekutive bat daher mögliche Zeugen - insbesondere eine Frau, die anscheinend bei der Unfallstelle gewesen war - sich zu melden.

Däne in Bad Gastein tot aufgefunden

Erst vor einer Woche war ein weiterer dänischer Urlauber in Bad Gastein nach einer Suchaktion von Bergrettungskräften tot aufgefunden worden. Er war am Rande des Bachbettes der Gasteiner Arche vor den ersten Steilstufen des oberen Wasserfalls im Ortsgebiet leblos im Schnee liegend aufgefunden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er dürfte erfroren sein.