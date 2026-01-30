Semesterferien: Regionen gut gebucht, doch es gibt noch Platz

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Auf die Frage, was den Gästen am wichtigsten im Winterurlaub sei, hat Pamela Binder eine klare Antwort: "Schnee", schmunzelt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ausseerland-Salzkammergut. Ihre Region ist gut versorgt damit, entsprechend zufrieden ist die Touristikerin auch mit der Buchungslage in den Semesterferien, Wien und Niederösterreich starten bereits in die Schulpause. "Die Wien-Woche ist wie immer sehr gut gebucht, gefolgt von der Oberösterreich-Woche."

Der Februar ist mit seinen auf drei Wochen aufgeteilten Semesterferien in Österreich sowie den Winter- oder Frühlingsferien in Deutschland der stärkste Monat des heimischen Wintertourismus: Von den mehr als 1,8 Millionen Gästen , die es in der Saison 2024/25 in die Steiermark zog, kamen 20,6 Prozent im Februar.

, die es in der Saison 2024/25 in die Steiermark zog, kamen 20,6 Prozent im Februar. 55,7 Prozent der Touristen kamen im Februar aus dem Inland, wobei Niederösterreicher, Steirer und Wiener die größten Gruppen waren. Die Lage für 2026: Regional höchst unterschiedlich Für den Februar 2026 zeigt sich laut Steiermark Tourismus aber ein "stark regional differenziertes Buchungsverhalten": Manche Gebiete hätten ein treues Stammkundenklientel, andere seien geprägt durch spontane Urlaubsentscheidungen, immer auch abhängig vom Wetter. "Gleichzeitig gibt es gemeinsame Trends: eine insgesamt gute Buchungslage mit zusätzlicher, kurzfristiger Nachfrage."

Allerlei über die Wintergäste Steiermark Tourismus hat sich die Daten der vergangenen Jahre genauer angeschaut: Kurzfristigere Entscheidungen : 41 Prozent buchen bis zu 4 Wochen vor Reiseantritt, 31 Prozent 1 bis 3 Monate davor.

: 41 Prozent buchen bis zu 4 Wochen vor Reiseantritt, 31 Prozent 1 bis 3 Monate davor. Alter: Der durchschnittliche Wintergast ist 52,1 Jahre alt

Der durchschnittliche Wintergast ist 52,1 Jahre alt Ausgaben: Ohne Anreise gibt ein Winterurlauber 215 Euro pro Tag aus.

Ohne Anreise gibt ein Winterurlauber 215 Euro pro Tag aus. Hauptaktivitäten: Wintersport (51 %), Erholungsurlaub (38 %), Wellness (25 %) (Mehrfachnennungen möglich)

Für die Semesterferien melden die Touristiker grundsätzlich eine sehr gute Nachfrage. Wien und Niederösterreich haben von 2. bis 8. Februar schulfrei, gefolgt von Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und dem Burgenland vom 9. bis 15. Februar. Den Abschluss bilden Oberösterreich und die Steiermark von 16. bis 22. Februar. Wetterprognose entscheidet mit Mathias Schattleitner, Geschäftsführer von Schladming-Dachstein, berichtet, dass aber "punktuell noch Verfügbarkeiten bestehen". Grundsätzlich verstärke sich der Trend zu mehr Flexibilität und kürzeren Aufenthalten. "Einige Gäste entscheiden sich erst wenige Tage vor der Anreise, abhängig auch von den aktuellen Wetterprognosen." Eine Einschätzung, die auch Lukas Bencsics von der Region Murau bestätigt: "Kurzfristige Buchungen im Zeitraum von einer bis drei Wochen sind weiter im Trend, je nach Wetter- und Schneevorhersage."