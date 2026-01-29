Start der Semesterferien: Reisewelle in Skigebiete erwartet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Am Freitag bekommen die Schülerinnen und Schüler in Wien und Niederösterreich ihre Schulnachrichten. Das ist der inoffizielle Startschuss für den Beginn der Semesterferien, offiziell gehen die Ferien erst am Montag, 2. Februar, los. Die Anreise startet Aber genau dieser inoffzielle Ferienbeginn ist für jene, die verreisen wollen, auch meist schon das Zeichen für den Aufbruch in Richtung Urlaubsort. Bevor das Vergnügen auf der Piste beginnen kann, muss erst einmal die Anreise geschafft sein - die kann durchaus zäh ausfallen.

Denn die heimischen Skigebiete werden zur Freude der Tourismuswirtschaft nicht nur von Urlaubern aus Wien und Niederösterreich besucht, sondern auch viele Skigäste aus dem Ausland machen sich auf den Weg. Winterferien in deutschen Bundesländern In einigen deutschen Bundesländern schließen die Schulen nämlich zeitgleich mit Wien und Niederösterreich, dort wird die Pause allerdings Winterferien genannt. Das betrifft Berlin, Brandenburg, Bremen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Auch in einigen Regionen Tschechiens - etwa in Aussig oder Brüx - geht es mit Winterferien los.

Semesterferien: Welche Termine gelten für die Bundesländer? Die Semesterferien finden wie gewohnt gestaffelt statt. Wien & Niederösterreich: 2. bis 8. Februar 2026

2026 Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol & Vorarlberg: 9. bis 15. Februar 2026

2026 Oberösterreich & Steiermark: 16. bis 22. Februar 2026

Wer auf der Anreise allzu viel Stauzeit vermeiden will, sollte klug planen und zur rechten Zeit losfahren. Der Ferienstart in so vielen Regionen wird sich "zeitweise bemerkbar machen", warnt der ÖAMTC. Das sind die Staufallen Erfahrungsgemäß dürfte sich die Pkw-Dichte ab dem späteren Freitagnachmittag erhöhen, das betrifft in Wien vor alllem die Stadtausfahrten. Am Samstag ergeben sich dann eine Reihe von Stau-Hotspots, wie der Mobilitätsklub auflistet. Salzburg: Tauernautobahn (A10) vor den Tunnelbereichen, Katschbergstraße (B99) zwischen Radstadt und Mauterndorf.

Tauernautobahn (A10) vor den Tunnelbereichen, Katschbergstraße (B99) zwischen Radstadt und Mauterndorf. Vorarlberg: Rheintalautobahn (A14) bei der Abfahrt Montafon, Montafoner Straße (L188) sowie Arlbergschnellstraße (S16) in den Tunnelabschnitten.

Steiermark: Ennstalstraße (B320) zwischen Liezen und Schladming, Semmeringsschnellstraße (S6) zwischen Neunkirchen (NÖ) und Mürzzuschlag.

Ennstalstraße (B320) zwischen Liezen und Schladming, Semmeringsschnellstraße (S6) zwischen Neunkirchen (NÖ) und Mürzzuschlag. Oberösterreich: Pyhrnautobahn (A9) zwischen Kirchdorf an der Krems und Spital am Pyhrn.

Pyhrnautobahn (A9) zwischen Kirchdorf an der Krems und Spital am Pyhrn. Tirol: Inntalautobahn (A12) im Raum Innsbruck und Kufstein, Fernpasstraße (B179) zwischen Füssen und Nassereith, Eibergsstraße (B173) zwischen Söll und Kufstein sowie im Großraum Kitzbühel. Auf der Reschenstraße (B180) gibt es eine Baustelle zwischen Pfunds-Kajetansbrücke und Nauders, die zu Wartezeiten führen kann. Am Wochenende (30. Jänner und 1. Februar) findet in der "Arena" im Tiroler Seefeld zudem ein Weltcup statt (Nordic Combined Triple), auch das wird Gäste anziehen. Daher ist mit Verzögerungen ab der Seefelderstraße (B177) zu rechnen.