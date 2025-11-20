Kopftuchverbot an Schulen ab Semesterferien 2026: Erst Aufklärung, dann Strafen

Am Mittwoch hat der Ministerrat die Gesetzesvorlage beschlossen, im Dezember steht sie am Programm des Nationalrats: Das Kinder-Kopftuchverbot soll in Österreichs Schulen ab den Semesterferien 2026 starten. Zunächst ist eine Aufklärungsphase vorgesehen, Sanktionen gibt es erst ab Herbst.

Gemeinsam mit Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) und Neos-Klubobmann Yannick Shetty lud Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) am Donnerstag zu einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt, um das neue Kinder-Kopftuchverbot an Schulen zu präsentieren.

"Ein Kopftuch an einem 11-jährigen Mädchen ist und bleibt ein Zeichen der Unterdrückung", beginnt Plakolm. Die Ausgangssituation sei heute, im Vergleich zu 2019, eine "völlig andere“. Damals habe es rund 3.000 Betroffene gegeben, heute seien es rund 12.000. Und: Damals sei der Druck auf junge Mädchen, ein Kopftuch zu tragen, in erster Linie aus der eigenen Familie, also z.B. von Vätern oder Brüdern, gekommen, so die ÖVP-Ministerin. Heute hätten hingegen radikalislamische Influencer und vermeintliche Vorbilder auf Social Media viel Einfluss: "Vor allem junge Burschen fühlen sich als Sittenwächter berufen." Plakolm führt weiter aus: "Es zeigt uns ganz klar, worum es beim Kinderkopftuch tatsächlich geht: Kontrolle und Unterdrückung." Das Problem hätten mittlerweile alle Parteien - in der Regierung und in der Opposition - erkannt. Man habe sich sehr intensiv mit Experten zu diesem Thema ausgetauscht und Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren ernst genommen. Die nun gefundene Lösung sei für alle Beteiligten tragfähig.

Was das Gesetz vorsieht Eine Änderung zum bisher bekannten Vorhaben gibt es beim Alter: Statt bis zur achten Schulstufe soll das Verbot bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres gelten. Die Altersgrenze sei ein zentraler Punkt gewesen, so die ÖVP-Ministerin. Gegenüber der Begutachtung geändert wurde zudem die Bestimmung, dass das Tragen "im schulischen Kontext“ untersagt sein soll. Konkret gilt das Verbot nun an allen Schulen, also an öffentlichen und privaten, in der Klasse, auf dem Pausenhof, im Sportsaal oder auf den Schulsportplätzen. Bei Schulveranstaltungen wie Skikursen oder im dislozierten Unterricht (etwa Lehrausgänge) außerhalb der Schule greift es nicht. Und: Es sei präzise festgelegt, was verboten ist: Nämlich das Tragen eines Kopftuches, "welches das Haupt nach islamischen Traditionen verhüllt“, vom Hijab bis zur Burka. Im Begutachtungsentwurf war das Verbot noch auf das Tragen des Kopftuchs aus "ehrkulturellen Gründen“ beschränkt - das hat man nun fallen lassen, offenbar weil damit unter Umständen etwa die Verhüllung aus rein religiösen Gründen nicht erfasst gewesen wäre.

Zwei Phasen Die Einführung des Verbots sieht zwei Stufen vor: Zunächst gibt es eine Aufklärungsphase (ab den Semesterferien 2026), in der Schulen, Eltern und Kinder vorbereitet und informiert werden. Geplant sind Gespräche und die Klärung individueller Hintergründe. Bei Drohungen oder Drucksituationen durch "Sittenwächter“ will man in dieser Phase frühzeitig eingreifen. Erst mit dem Schulstart im September 2026 können dann Strafen auferlegt werden. Trägt ein Mädchen in der Schule Kopftuch, muss zunächst die Schulleitung mit ihm sowie seinen Erziehungsberechtigten ein Gespräch führen. Bei einem erneuten Verstoß lädt die Schulbehörde die Betroffene und die Eltern zu einem verpflichtenden Gespräch. Bei weiteren Verstößen muss der zuständige Kinder- und Jugendhilfeträger verständigt werden. Im Extremfall drohen den Eltern Geldstrafen zwischen 150 und 800 Euro oder kann eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu zwei Wochen verhängt werden. Im ersten Entwurf waren noch Strafen bis zu 1.000 Euro vorgesehen. Plakolm kündigt zudem eine laufende Evidenzerhebung an, um beispielsweise die Fallzahlen beobachten zu können.

Leichtfried: Komplexe Debatte Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) räumt im Anschluss ein, die Debatte rund um das Kopftuchverbot für Kinder sei "komplex“ und berühre etwa zentrale Kinderrechte und das Kindeswohl. Die Demokratie sei dazu aufgerufen, jungen Menschen Zukunftsperspektiven zu geben. Externe Vorgaben zur Kleidung könnten die Entwicklung von Mädchen massiv beeinträchtigen, hält er fest. Ein wesentliches Ziel der Regierung sei es, Kinder und Jugendliche bestmöglich vor äußeren Zwängen oder Rollenzuschreibungen zu schützen. Yannick Shetty (Neos) bedauert, dass das Kopftuchverbot in der Vergangenheit so stark polarisiert hat. Heute löse man Probleme "auf Basis von Fakten und dem Rechtsstaat". Das neue Gesetz sei klar altersbezogen, wissenschaftlich begründet und werde von Begleitmaßnahmen unterstützt – etwa dem Ausbau der Burschenarbeit.