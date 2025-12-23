Semesterferien werden in Westösterreich 2027 verlegt
Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass die Semesterferien 2027 in Vorarlberg von der zweiten in die dritte Februarwoche verlegt werden. Das sieht eine Verordnung des Bildungsministeriums vor. Eine solche wurde nun auch für das Bundesland Tirol erlassen, wie die Wirtschaftskammer am Dienstag mitteilte, die den Schritt initiiert hatte.
So soll in beiden Bundesländern eine Kollision mit der Faschingswoche in zentralen Herkunftsmärkten des Skitourismus vermieden werden. Eine zeitliche Entzerrung der Ferien bringe für einheimische "spürbare Entlastungen mit sich" und ermögliche "eine ruhigere sowie qualitativ bessere Ferienzeit ermöglicht“, so Tirols Tourismussprecher Alois Rainer.
Option im Schulzeitgesetz
Eigentlich sieht das Schulzeitgesetz die Vorarlberger und Tiroler Semesterferien (gemeinsam mit Kärnten und Salzburg) für die zweite Februarwoche vor. Das Schulzeitgesetz ermöglicht aber eine Verlegung der Semesterferien um eine Woche, "sofern weder verkehrspolitische Gründe noch überregionale Interessen dieser Verlegung entgegenstehen".
Eine weitere Voraussetzung sind gleichlautende Anträge von Land und Bildungsdirektion. In jenen Jahren, in denen Semesterferien und Faschingswoche zusammenfallen, bietet sich somit die Möglichkeit einer Verlegung.
Ziel ist es, den Urlauberansturm aufgrund der Ferientermine in anderen Ländern zu steuern und die Tourismus-Einrichtungen gleichmäßiger auszulasten, aber auch Chaos auf den Straßen zu vermeiden. Zudem sollen sich Einheimische die Pisten in den Semesterferien nicht mit Massen an Urlaubern teilen müssen.
Ursprünglicher Termin
Für 2027 wären die Semesterferien in Tirol und Vorarlberg für den Zeitraum vom 8. bis 12. Februar vorgesehen gewesen. "Genau in diese Woche fällt jedoch auch die Faschingswoche, die in den touristisch bedeutendsten deutschen Bundesländern sowie in Teilen der Niederlande ebenfalls als Ferienwoche gilt", so die Wirtschaftskammer Tirol.
Diese Konstellation würde zu einer außergewöhnlichen Ballung von Gästen führen und damit eine ohnehin stark frequentierte Saisonspitze weiter verschärfen, hieß es in einer Aussendung. Darum wurden die Semesterferien nun auf den Zeitraum vom 15. bis 19. Februar verschoben.
