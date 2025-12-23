Semesterferien werden in Westösterreich 2027 verlegt

Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass die Semesterferien 2027 in Vorarlberg von der zweiten in die dritte Februarwoche verlegt werden. Das sieht eine Verordnung des Bildungsministeriums vor. Eine solche wurde nun auch für das Bundesland Tirol erlassen, wie die Wirtschaftskammer am Dienstag mitteilte, die den Schritt initiiert hatte.

So soll in beiden Bundesländern eine Kollision mit der Faschingswoche in zentralen Herkunftsmärkten des Skitourismus vermieden werden. Eine zeitliche Entzerrung der Ferien bringe für einheimische "spürbare Entlastungen mit sich" und ermögliche "eine ruhigere sowie qualitativ bessere Ferienzeit ermöglicht“, so Tirols Tourismussprecher Alois Rainer.

Option im Schulzeitgesetz

Eigentlich sieht das Schulzeitgesetz die Vorarlberger und Tiroler Semesterferien (gemeinsam mit Kärnten und Salzburg) für die zweite Februarwoche vor. Das Schulzeitgesetz ermöglicht aber eine Verlegung der Semesterferien um eine Woche, "sofern weder verkehrspolitische Gründe noch überregionale Interessen dieser Verlegung entgegenstehen".