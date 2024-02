Sind Semesterferien noch zeitgemäß?

PRO

Struktur ist prinzipiell kein Fehler. Und wenn es um Kinder geht, schon gar nicht. Sind sie schulpflichtig, haben sie sich durch den grauen Herbst gekämpft, sich motivationstechnisch durch die Vorweihnachtszeit gehievt – dann war mal Pause, wohlverdient. Aber direkt danach stiegen Pädagoginnen und Pädagogen schon wieder aufs Gas, es regnete Schularbeiten, Tests, Hausübungen, Referate und Wiederholungen. Jänner und Februar haben es leistungstechnisch in sich. Die Abende am Schreibtisch werden länger, in der Früh kommen alle immer noch später aus dem Bett und aus dem Haus.

So wie manche Erwachsene die Wochenmitte freudig begrüßen und den „Schnittwoch“ ausrufen – jener Tag, an dem die Woche durchgeschnitten wird –, so teilen Schülerinnen und Schüler ihr Schuljahr im Februar: Yeah, die erste Hälfte ist bereits geschafft!

Viele Familien nutzen die Semesterferien für einen gemeinsamen Skiurlaub, andere fahren dorthin, wo es schon ein bisschen wärmer ist, und wieder andere bleiben daheim. Was allen gemeinsam ist: Sie entspannen, tanken auf, sammeln Kräfte für die zweite Hälfte.

Wenn es schon zwei Semester gibt, macht es strukturell Sinn, diese beiden Brocken durch Ferien zu trennen. Schafft Überblick, schenkt Hoffnung, wenn die Puste auszugehen droht, und nimmt kurz die Geschwindigkeit aus dem stressigen Alltag. Daran ist wirklich gar nichts falsch.

Claudia Stelzel-Pröll ist Redakteurin in der OÖ-Redaktion des KURIER und Mama von drei schulpflichtigen Töchtern (12, 10, 6 J.).