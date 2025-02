Semesterferien als Kassenschlager in den NÖ-Skigebieten

Mit einem Gästeplus von rund 25 Prozent bilanziert man in den NÖ Skigebieten nach dem Ende von drei Wochen Semesterferien in Österreich. Im Vergleich zu den drei Vorwintern spricht man von drei sehr "erfolgreichen Wochen" der gestaffelten Ferien.

Erste Ferienwoche war die Beste

Die Besuchsintensität war wie üblich in der ersten Woche der Semesterferien (NÖ, Wien) etwas höher als in der zweiten (Burgenland) und der dritten Woche (Oberösterreich, Steiermark). Gezählt wurden im gesamten Zeitraum in Summe 210.000 Besuche in allen Skigebieten Niederösterreichs.

An den fünf Standorten der ecoplus Alpin GmbH des Landes (Annaberger Lifte, Erlebnisalm Mönichkirchen, Hochkar, Ötscher und Wexl Arena St. Corona/W.) waren es insgesamt rund 142.000 Besuche (sogenannte Skier-Days).