Unwetter in Tirol: Hunderte Einsätze, Muren und Starkregen behindern Verkehr

Kräftige Sommergewitter sowie mitunter Hagel und Sturmböen haben am späten Samstagnachmittag und Abend zahlreiche Einsatzkräfte in Teilen Tirols auf Trab gehalten. Rund 230 Einsätze verzeichnete die dortige Leitstelle.

In der Bezirkshauptstadt Schwaz kam es zu lokalen Überschwemmungen, in Ehrwald im Außerfern ging eine Mure auf die Skipiste ab. Verletzt wurde niemand.

Starke Regenfälle führten auch im Vorarlberger Montafon zu Murenabgängen. Gebäudeschäden gab es hier keine. Während des Murenabgangs auf die Skipiste in Ehrwald befanden sich auf der dortigen Gamsalm mehrere Personen. Es handelte sich um eine Hochzeitsgesellschaft. Die Gruppe wurde sicherheitshalber von Einsatzkräften ins Tal gebracht. Bereits vergangenes Jahr hatte eine große Mure den Gamskarlift verschüttet.

Unterdessen ging laut Polizei ein Steinschlag auf die Hahntennjochstraße (L 246) nieder. Die Straße musste gesperrt werden. Ebenso gesperrt wurde wegen eines Murenabgangs die Alte Straße zwischen Schnann und Flirsch (Bezirk Landeck).

Straßen schwer beschädigt

Am frühen Abend zogen die Gewitter, die auf einen schönen Sommertag folgten, dann ins Unterland weiter. So gingen etwa in der Stadt Schwaz und Umgebung sowie in Vomp Starkregen samt kleinkörnigem Hagel nieder. Lokale Wasserschäden an Gebäuden waren die Folge. Unterführungen wurden überflutet, Keller mussten ausgepumpt werden.