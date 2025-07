Drei Verletze nach zwei Kollisionen zwischen Motorrädern und Pkw in Tirol

In Breitenbach (Bezirk Kufstein) kollidierte das Motorrad eines 59-Jährigen frontal mit der Seite eines entgegenkommenden Pkw. Der Motorradlenker wurde schwer verletzt.

Bei zwei Zusammenstößen zwischen Motorrädern und Pkw sind am Freitag in Tirol drei Menschen t eils schwer verletzt worden.

In Prutz (Bezirk Landeck) geriet ein 68-Jähriger mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Auto. Er wurde dabei so wie der 36-jährige Pkw-Lenker verletzt.

Zu dem Unfall in Breitenbach war es am frühen Freitagnachmittag bei einer Engstelle einer Gemeindestraße gekommen. Der Motorradlenker aus Deutschland wurde bei dem auf die Kollision folgenden Sturz am Fuß verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Die 35-jährige Lenkerin des Pkw aus Österreich blieb ebenso wie deren drei Kinder, die sich auch im Fahrzeug befunden hatten, unverletzt.

Kontrolle verloren

Der ebenfalls aus Deutschland stammende Motorradlenker, der wenig später den Unfall in Prutz verursachte, geriet aus ungeklärter Ursache gegen die Leitschiene. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde er auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde ebenso wie der 36-jährige Pkw-Lenker ins Krankenhaus Zams gebracht. Die weiteren Insassen des Pkw, die Frau und zwei Kinder des Deutschen, blieben unverletzt.