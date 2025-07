Radtunnel unter Innsbrucker Bahnhof: Erste Hürde genommen

Am Donnerstag hat der Innsbrucker Gemeinderat mit den Stimmen der Dreierkoalition von Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA, Grüne, SPÖ) die Weichen für das Projekt gestellt, das auch eine Brücke über die Sill beinhalten soll und in Summe bis zu 60 Millionen Euro kosten könnte.

Der Teufel steckt im Detail. "Vor Unterschrift der Planungsvereinbarung ist jedenfalls noch der Finanzierungsschlüssel für die Baukosten zwischen allen Vertragspartnern zu klären", hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung von Stadt, Land und ÖBB. Und diese Frage dürfte noch heiß diskutiert werden.

Die Unterführung sei "eigentlich kein Bahn-, sondern ein Stadtprojekt", hieß es von der ÖBB, die auf eine Entscheidung drängte. Ansonsten würde sich das Fenster für ein derartiges Projekt schließen. Es müsste nämlich in große Umbaupläne für den Hauptbahnhof integriert werden, die unter Zeidruck stehen.

Planungen inklusvie Unterführung

"Bereits seit Jahresbeginn laufen die Vorarbeiten für die Planung von Umbaumaßnahmen am Haupt- und Frachtenbahnhof in Innsbruck. In den kommenden Monaten werden die ÖBB die Genehmigungsplanung für die Bahnhofsumbauten unter Berücksichtigung der Fuß- und Radwegunterführung mit Hochdruck vorantreiben", heißt es in der Aussendung.

"Der Innsbrucker Hauptbahnhof zählt schon heute zu den relevantesten Mobilitätsdrehscheiben Österreichs und wird durch den Umbau in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen", steht jedenfalls für Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) fest.