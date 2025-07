Zeugen gesucht: Zivilfahrzeug der Vorarlberger Polizei in Brand gesteckt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag in Höchst (Bez. Bregenz) ein mit einem Radarmessgerät ausgestattetes Zivilfahrzeug der Polizei in Brand gesteckt. Ein Anrainer nahm gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall wahr. Als er in weiterer Folge den brennenden Wagen sah, alarmierte er umgehend die Einsatzkräfte.