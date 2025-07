Tirol: Großeinsatz der Feuerwehren bei nächtlichem Brand

In der Nacht zum Samstag brach in einem unbewohnten Gebäude in Stams ein Feuer aus.

Der Brand wurde am Freitagabend um 23:55 Uhr gemeldet und konnte von den alarmierten Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach rund zwei Stunden, gegen 02:00 Uhr am Samstagmorgen, konnte schließlich "Brand aus" gegeben werden.

Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.