Verkehrsunfall auf Felbertauernstraße: 17-Jähriger verletzt

Auf der Felbertauernstraße in St. Johann im Walde (Bezirk Lienz) hat sich am 30. Juli 2026 gegen 6.25 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 17-jähriger österreichischer Pkw-Lenker war von Ainet in Richtung Kals am Großglockner unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der linken Leitplanke kollidierte. Das Auto kam erst rund 150 Meter weiter zum Stillstand.

Eltern lösten Rettungskette aus

Nach dem Unfall verständigte der 17-Jährige umgehend seine Eltern, die sofort zum Unfallort eilten und die Rettungskette in Gang setzten. Der Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Am Fahrzeug sowie an der Leitschiene entstand schwerer Sachschaden.