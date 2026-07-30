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Tirol: Landwirt stürzt in Heubox und verunglückt tödlich
Der 68-Jährige stürzte von der Leiter in eine Heubox und verstarb noch an der Unfallstelle.
Ein 68-jähriger Landwirt ist am Mittwoch in einem Stall in Tux im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) tödlich verunglückt. Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache von einer Leiter in eine rund sechs Meter tiefe Heubelüftungsbox gestürzt.
An Ort und Stelle verstorben
Dort wurde er schließlich am Abend aufgefunden. Der 68-Jährige war noch an Ort und Stelle verstorben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Der genaue Zeitpunkt des Unfalls war vorerst unklar, er soll sich zwischen 12.00 Uhr und 20.35 Uhr ereignet haben, hieß es. Gefunden wurde der Mann jedenfalls am Abend von einer unbeteiligten Person. Im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehr Tux und die Exekutive.
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