Tirol: Landwirt stürzt in Heubox und verunglückt tödlich

Ein 68-jähriger Landwirt ist am Mittwoch in einem Stall in Tux im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) tödlich verunglückt. Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache von einer Leiter in eine rund sechs Meter tiefe Heubelüftungsbox gestürzt.

An Ort und Stelle verstorben

Dort wurde er schließlich am Abend aufgefunden. Der 68-Jährige war noch an Ort und Stelle verstorben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Eine Obduktion wurde angeordnet.