Unfall auf A12 bei Kramsach fordert zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es in den frühen Morgenstunden des 7. August 2026 auf der Inntalautobahn A12 im Gemeindegebiet von Kramsach. Gegen 5.35 Uhr kollidierte ein Pkw samt Anhänger beim Überholvorgang mit dem Anhänger eines Lkw, woraufhin sich das Gespann drehte und auf dem Pannenstreifen entgegen der Richtungsfahrbahn zum Stillstand kam. Beide Insassen des Pkw wurden verletzt und ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Überholmanöver endet mit Kollision

Ein 59-jähriger serbischer Staatsbürger war mit seinem Pkw samt Anhänger auf der A12 von Kufstein kommend in Richtung Innsbruck unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 48-jährige slowenische Staatsangehörige. Im Gemeindegebiet von Kramsach befand sich der Lenker auf der Überholspur und wollte einen Lkw samt Anhänger überholen, der von einem 62-jährigen Nordmazedonier gelenkt wurde.

Aus unbekannter Ursache prallte der 59-Jährige mit der rechten Fahrzeugseite des Pkw gegen die linke Heckseite des Sattelanhängers. Infolge des Aufpralls drehte sich das Pkw-Gespann und kam auf dem Pannenstreifen entgegen der Richtungsfahrbahn zum Stillstand.