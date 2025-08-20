Tourismus: Sommersaison trotz "Juli-Delle" auf Rekordkurs

Für Bergurlauber ist ein Ausflug in die Stadt ein klassisches Schlechtwetterprogramm. Entsprechend von Touristen überlaufen war Innsbruck im über weite Strecken verregneten Juli immer wieder. Der Andrang ließ aber auch vermuten, dass das Gästeaufkommen in Tirol, im nächtigungsstärksten Bundesland Österreichs, so schlecht nicht sein konnte.

Da die kurzfristigen Buchungen – im Tourismus von zunehmender Bedeutung – aufgrund der Wetterlage zum Teil ausblieben, rechnete Tirols Branchensprecher Alois Rainer vor wenigen Tagen im KURIER-Gespräch damit, „dass der Juli eine kleine Delle hat.“ Nun liegen die offiziellen Zahlen für den so wichtigen Sommermonat vor. 5,5 Millionen Nächtigungen Demnach verbrachten im Juli 1,47 Millionen Menschen ihren Urlaub in Tirol. Das sind um 1,4 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Noch wichtiger ist freilich die Zahl der verbuchten Nächtigungen. Es waren 5,52 Millionen. Das sind sogar nur 0,8 Prozent weniger als 2024 im Juli. Eine wirklich minimale „Delle“.

Die Tourismusstatistiken hinken in Österreich dem Geschehen immer stark hinterher, was dem zum Teil noch immer nicht digitalisierten Gästemeldewesen geschuldet ist. Wie der August gelaufen ist, wird man also erst in einem Monat sagen können. Die noch bis 1. November laufende Sommersaison in Tirol liegt zur Halbzeit aber jedenfalls im Plus. Das ist nicht nur angesichts des leichten Minus im Juli bemerkenswert. Auch der Mai war nass und obendrein kalt. Erneut auf Rekordkurs Im Vergleich zum Vorjahr, in dem in Tirol, wie auch in ganz Österreich, so viele Sommergäste wie noch nie zuvor begrüßt wurden, gab es in den ersten drei Saisonmonaten dennoch ein Plus von 2,6 Prozent bei den Ankünften und ein Plus von 1,6 Prozent bei den Nächtigungen. Statistisch betrachtet ist Tirols Tourismus erneut auf Rekordkurs.