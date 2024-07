Unfälle in Tirol: Motorradfahrer und Mann im Hängegleiter gestorben

Der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Der nachkommende Fahrer kam ebenfalls zu Sturz, berichtete die Polizei. Der weitere Fahrer wurde verletzt in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

Zwei tödliche Unfälle gab es in Tirol: Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Italien ist Freitagnachmittag bei einem tragischen Unfall in Längenfeld im Tiroler Ötztal ums Leben gekommen. Der Mann war Teil einer befreundeten italienischen Motorradgruppe. Im Bereich einer Tankstelleneinfahrt bremste ein Mitglied der Gruppe auf der Ötztaler Bundesstraße sein Motorrad ab, um in die Tankstelle einzubiegen. Der nachkommender 34-Jährige kam daraufhin offenbar zu Sturz und wurde von einem nachkommenden Landsmann überrollt .

Am Achensee ist ein 53-jähriger Deutscher Freitagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Hängegleiter in Eben am Achensee in Tirol (Bezirk Schwaz) tödlich verletzt worden. Der Mann hatte kurz nach dem Start unterhalb der Erfurter Hütte das Gerät nicht mehr kontrollieren können, streifte einen Baumwipfel und stürzte dann aus einer Höhe von 30 Metern in felsdurchsetztes Gelände ab. Für den Deutschen kam jede Hilfe zu spät, informierte die Polizei.