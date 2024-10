Tiroler Polizei forschte Seriendiebin aus

Die Polizei in Tirol konnte eine mutmaßliche Seriendiebin ausforschen und wird sie bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck anzeigen. In der Wohnung der 27-Jährigen sei Diebesgut in fünfstelliger Höhe sichergestellt worden, so die Polizei.

Dieses konnte 25 geschädigten Geschäften in St. Johann in Tirol, Kitzbühel und Wörgl zugeordnet werden.