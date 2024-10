Frauenmord: Oleg M.'s Leiche liegt nach Explosion noch immer in Erdstollen

Erst um 13.30 Uhr stand fest: Der Mann ist tot. Er dürfte sich im Erdkeller selbst in die Luft gesprengt haben.

Der kleine Ort Gösting bei Zistersdorf kommt noch nicht zur Ruhe: Seit Freitag herrscht hier Ausnahmezustand. Doch obwohl Oleg M ., jener Mann, der am Freitag die 65-jährige Barbara M. ermordet hatte, tot ist, kann keine Entwarnung gegeben werden.

Die Leiche des Mannes liegt noch immer dort. "Der Erdkeller ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Es herrscht akute Einsturzgefahr", beschreibt Raimund Schwaigerlehner, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Entsprechend konnten noch keine Polizisten in das Gebäude. Zudem könnte Oleg M. noch einen weiteren Sprengsatz deponiert haben, so die Befürchtung.

Auch die angrenzende Straße wurde durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen. Sie hat Risse, darf derzeit nicht befahren werden.

Angrenzende Häuser seien allerdings nicht betroffen, betont Schwaigerlehner. Die Bewohner, die zwischenzeitlich ihre Häuser verlassen mussten, konnten in der Nacht auf Sonntag wieder zurückkehren. Auch die Gasversorgung wurde wieder hergestellt.