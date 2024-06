Tiroler Ötztal: Wolf zum Abschuss freigegeben

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Freitag nach Schafsrissen in der Ötztaler Gemeinde Umhausen (Bezirk Imst) eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen. Mehrere Schafe seien tot bzw. verletzt aufgefunden worden, hieß es in einer Aussendung.

Eine amtstierärztliche Begutachtung ergab, dass ein Wolf dafür verantwortlich sein dürfte. Die Genehmigung für den Abschuss galt für acht Wochen, die Jägerschaft sei informiert.