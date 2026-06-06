Schwer verletzt: Kleinkind geriet unter Rasenmäher

Ein eineinhalbjähriger Bub ist am Samstagvormittag in Steinberg am Rofan (Bezirk Schwaz) bei einem Unfall mit einem Rasenmäher schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 40-Jähriger damit beschäftigt, hinter einem Haus das Gras zu mähen, als sein Sohn in Richtung des Geräts lief. Dabei dürfte das Kind ausgerutscht sein und mit dem rechten Fuß unter das Gehäuse des Rasenmähers geraten sein.

Das Kleinkind erlitt schwere Verletzungen am Fuß und wurde mit einem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.