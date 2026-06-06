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Rettungseinsatz

Schwer verletzt: Kleinkind geriet unter Rasenmäher

Ein eineinhalbjähriger Bub wurde in Tirol bei einem Rasenmäher-Unfall schwer verletzt und ins Spital geflogen.
06.06.2026, 14:35

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Ein gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt vor blauem Himmel.

Ein eineinhalbjähriger Bub ist am Samstagvormittag in Steinberg am Rofan (Bezirk Schwaz) bei einem Unfall mit einem Rasenmäher schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 40-Jähriger damit beschäftigt, hinter einem Haus das Gras zu mähen, als sein Sohn in Richtung des Geräts lief. Dabei dürfte das Kind ausgerutscht sein und mit dem rechten Fuß unter das Gehäuse des Rasenmähers geraten sein.

Das Kleinkind erlitt schwere Verletzungen am Fuß und wurde mit einem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.

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Neben dem Hubschrauber standen der Rettungsdienst mit Notarzt und First Responder sowie die Polizei Jenbach im Einsatz. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.

Innsbruck
Agenturen, PEKO  | 

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