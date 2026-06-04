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Tirol

Innsbruck: Mann nach Sturz von Mauer schwer verletzt

Zeugen retteten Mann aus dem Wasser, er wurde ins Spital gebracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus.
04.06.2026, 18:42

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Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt schnell durch eine Stadt.

Ein vorerst unbekannter Mann ist am Donnerstag zu Mittag in Innsbruck in der Nähe der Universitätsbrücke von einer Mauer gestürzt. Der Mann fiel etwa acht Meter in die Tiefe und blieb am Ufer, im Bereich eines Brückenpfeilers, liegen, teilte die Polizei mit. Er erlitt Verletzungen am Kopf sowie an den Beinen und wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.

In Tirol wurde wieder ein Wolf zum Abschuss freigegeben.

Ein Zeuge hatte angegeben, dass der Mann auf der Mauer lag und vermutlich herunterfiel, als er sich umdrehte. Daher wird von einem Unfall ausgegangen. Zwei Ersthelfer zogen die abgestürzte Person aus dem Wasser, im Einsatz standen daraufhin die Wasserrettung, Polizei und Rettung.

Agenturen  | 

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