Innsbruck: Mann nach Sturz von Mauer schwer verletzt

Ein vorerst unbekannter Mann ist am Donnerstag zu Mittag in Innsbruck in der Nähe der Universitätsbrücke von einer Mauer gestürzt. Der Mann fiel etwa acht Meter in die Tiefe und blieb am Ufer, im Bereich eines Brückenpfeilers, liegen, teilte die Polizei mit. Er erlitt Verletzungen am Kopf sowie an den Beinen und wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.