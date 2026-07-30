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Raubüberfall in Tirol: Polizei sucht Zeugen nach Angriff
Ein Mann wurde auf einem Parkplatz ausgeraubt und verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.
Ein 61-Jähriger ist nach eigenen Angaben Mittwochfrüh im Tiroler Bichlbach (Bezirk Reutte) auf einem Parkplatz von zwei Unbekannten ausgeraubt und mit einem Messer verletzt worden.
Die Männer seien mit einem dreistelligen Bargeldbetrag mit einem goldfarbenen Skoda bzw. mit einem Fahrrad geflüchtet. Der Deutsche wurde in das Krankenhaus eingeliefert.
Die Polizei bittet um Hinweise
Die Täter wurden vom Opfer als rund 30 bis 35 Jahre alt mit dunklen, schwarzen Haaren beschrieben. Einer soll rund 1,65 Meter, der andere 1,75 Meter groß gewesen sein. Der Größere soll eine schwarze Jeans, ein rot/weiß gestreiftes T-Shirt, weiße Turnschuhe sowie einen Strohhut getragen haben. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.
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