Raubüberfall in Tirol: Polizei sucht Zeugen nach Angriff

Ein 61-Jähriger ist nach eigenen Angaben Mittwochfrüh im Tiroler Bichlbach (Bezirk Reutte) auf einem Parkplatz von zwei Unbekannten ausgeraubt und mit einem Messer verletzt worden.

Die Männer seien mit einem dreistelligen Bargeldbetrag mit einem goldfarbenen Skoda bzw. mit einem Fahrrad geflüchtet. Der Deutsche wurde in das Krankenhaus eingeliefert.