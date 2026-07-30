Einbrüche in Neustift: Vier Verdächtige in Haft

Drei Wohnhauseinbrüche innerhalb einer einzigen Stunde, eine rasche Fahndung und vier Festnahmen: Im Stubaital hat die Tiroler Polizei vier mutmaßliche Tatverdächtige gefasst.

Im Verdacht stehen vier männliche Personen, die vermutlich südamerikanische Staatsbürger sind und 44, 47, 53 und 57 Jahre alt sein sollen. Laut Presseaussendung geht es um gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahl im Rahmen einer kriminellen Vereinigung.

Flucht, Kontrollpunkt und Festnahme

Die Einbrüche ereigneten sich am 27. Juli 2026 zwischen 10.20 Uhr und 11.20 Uhr im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital. In mindestens einem der drei Fälle soll es zu einem vollendeten Diebstahl gekommen sein. Nach der Alarmierung leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und richtete auf der B183 einen Kontrollpunkt ein.

Die Tatverdächtigen sollen sich der Kontrolle zunächst entzogen haben, wurden jedoch gegen Mittag im Gemeindegebiet von Schönberg festgenommen. Teile der Beute – darunter Schmuck, Bargeld und Bekleidung – konnten von den einschreitenden Beamten sichergestellt werden.

Geständige Hauptbeschuldigte, vierter schweigt

Im Zuge der anschließenden Vernehmungen zeigten sich die drei Hauptbeschuldigten laut Polizeiangaben grundsätzlich geständig, am 27. Juli 2026 zumindest zwei Einbruchsdiebstähle in Neustift im Stubaital verübt zu haben. Darüber hinaus sollen sie den vierten Festgenommenen belastet haben, als Fluchtfahrer an der mutmaßlichen Tat beteiligt gewesen zu sein. Dieser machte gegenüber den Ermittlern keine Angaben.