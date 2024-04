Mit Golfcart absichtlich Menschen angefahren: Polizei sucht Verdächtige

In der Nacht zum Samstag kam es in Tirol zu einem Zwischenfall, bei dem es auch Verletzte gab.

Wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete, nahmen bisher unbekannte Täter am Parkplatz eines Veranstaltungsgeländes in Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) ein Golfcart unbefugt in Betrieb und fuhren damit absichtlich in eine Gruppe von Menschen.