Pkw-Unfall auf Tiroler Autobahn: Polizei ermittelt wegen Mordversuchs

Ein Pkw-Unfall auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Kramsach (Bezirk Kufstein) in der Nacht auf Samstag mit zwei Leichtverletzten hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes zur Folge. Ein 29-Jähriger war mit seinem 36-jährigen Bruder als Beifahrer unterwegs gewesen, als der Wagen ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und gegen Bäume prallte. Der nunmehrige Verdacht: Der Lenker führte den Unfall absichtlich herbei und wollte seinen Bruder sowie sich selbst töten.

Der alkoholisierte 29-Jährige soll den Wagen mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h absichtlich nach rechts gelenkt und somit den Crash herbeigeführt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Deshalb wurde von der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes eingeleitet, hieß es. Die näheren Hintergründe zum möglichen Motiv waren vorerst unklar. Staatsanwaltschaftssprecherin Julia Klingenschmid erklärte gegenüber der APA am Vormittag, dass die Befragung des Verdächtigen noch im Gange war. Der Österreicher war in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert worden. Am Montag soll über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden werden.